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Шоу «Голос» на Первом канале закроют

Источник:
Sibnet.ru
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Директор Первого канала Константин Эрнст принял решение о закрытии вокального проекта «Голос».

В Сети появились слухи о закрытии проекта из-за упавших рейтингов, говорится в телеграм-канале «Светские хроники».

Сообщается, что взамен «Голосу» на Первом канале появится новый проект «Перепой звезду», где неизвестные музыканты будут соревноваться с популярными артистами.

«Голос» уже был под угрозой закрытия из-за авторских прав на проект. Права на шоу принадлежат британской телекомпании ITV Studios, которая после начала спецоперации обратилась к Первому каналу с просьбой остановить выпуск проектов.

Официальной информации о закрытии «Голоса» пока нет. Напротив, Первый канал объявил прием заявок на версию проекта «Голос. Дети».

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