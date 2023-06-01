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Почему мода на Мэрилин Монро сохраняется

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: 20th Century Fox

Актриса и певица Мэрилин Монро 1 июня она отметила бы 97-летние, но секс-символ 1950-х ушла из жизни в возрасте 36 лет.

Трагическая смерть Монро связана с историей ее популярности. По официальной версии, знаменитость добровольно ушла из жизни. Она находилась в депрессивном состоянии, внимание к ее персоне во многом тяготило ее. Бездыханное тело актрисы нашли в спальне, а причиной смерти назвали острое отравление.

Жизнь Монро никогда не была беззаботной, и за место под солнцем ей пришлось побороться. Прежде чем Норма Джин (имя Монро при рождении) добилась мирового признания, она снималась в эпизодических сценах малоизвестных фильмов.

Монро не стала звездой благодаря одной яркой роли. Ее слава имеет накопительный эффект. Роль за ролью, пусть и маленькие, укрепляли ее позиции и статус в прессе.

Была ли фотосессия обнаженной Мэрилин Монро в морге?

Именно пресса присвоила актрисе статус секс-дивы. В газетах тогда писали, что не роли в кино делают Монро сексуальной, а Монро привносит сексуальность в любую картину.

О том, что Мэрилин Монро спустя полвека после смерти остается примером для подражания, говорит тот факт, что нынешние знаменитости копируют ее образ на модных мероприятиях, фестивалях и премиях. Прическа, наряды, манеры и родинка на щеке Монро стали безвременными трендами.

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Он не уточнил, летом какого года?

kygear

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