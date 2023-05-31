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Аномальная жара придет в Новосибирск в начале июня

Источник:
Sibnet.ru
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Пляж
Фото: © Sibnet.ru

Аномально жаркая погода с температурой 30 градусов и выше придет в Новосибирск в первую декаду июня, сообщает ГУ МЧС по региону.

С 1 по 7 июня в Новосибирске ожидается температура выше 30 градусов. С 5 июня местами будет сильная жара с температурными значениями выше 35 градусов.

Спасатели предупреждают, что в эти дни нужно носить светлую одежду и головной убор, стараться чаще находиться в тени, пить больше воды.

Некоторые обычные привычки в питании и поведении в жару приводят к солнечному или тепловому удару. Это употребление алкоголя, облегающая синтетика, длительное нахождение на солнце.

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Жизнь #Гео #Новосибирск
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