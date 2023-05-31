Курс доллара относительно рубля летом будет относительно стабильным. Потрясений не произойдет, если принципиально не изменится политическая ситуация, считает доцент Российского экономического университета имени Плеханова Светлана Коваленко.

Май 2023 года запомнился качелями на валютном рынке. Курс доллара падал до 75 рублей, а потом быстро восстанавливался к прежнему уровню. Лето обещает быть более спокойным.

Наибольшее влияние на курс сейчас оказывает платежный баланс России, который зависит от экспортной выручки, импорта, а также оттока капитала, приводит «Прайм» слова генерального директора инвестиционной компании «Диалот» Егора Диашова.

Наблюдавшаяся весной нормализация цен на российские энергоносители будет способствовать росту экспортной выручки в ближайшие месяцы, сказал РБК экономист «Ренессанс Капитала» Андрей Мелащенко.

По мнению эксперта по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрия Бабина, рубль продолжит умеренно укрепляться, если нефтяные цены продолжат рост, а геополитическая ситуация останется без существенных изменений.

В конце второго квартала рубль может несколько укрепиться относительно текущих уровней: «закрепиться ниже 80 рублей за доллар и приблизиться к 75 за доллар», спрогнозировал Мелащенко.

Куда вложить деньги

Владельцам свободных средств можно открыть депозитный или инвестиционный счет, приобрести драгоценные металлы, ценные бумаги, наличную и безналичную валюту, рекомендуют эксперты «Прайм».

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На акциях не стоит акцентировать внимание. Здесь есть немалые риски. Движение котировок сейчас часто непредсказуемо, в них может разобраться только профессионал.

Эксперты рекомендуют более консервативный инструмент — облигации. Надежные государственные бумаги могут обеспечить доходность 10-15% годовых, что выше депозита, но, правда, ниже доходов по акциям.

Если есть необходимость совершить серьезную покупку — квартиру или автомобиль — это можно делать сейчас. Цены на них вряд ли изменятся в ближайшее время.