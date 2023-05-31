Винер заявила, что России не нужны никакие Олимпиады

Российским спортсменам в текущих условиях не нужны Олимпийские игры, когда для участия в них выдвигаются особые условия, заявила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер национальной команды Ирина Винер.

«Нам не нужны никакие Олимпийские игры, мы будем для этих детей делать альтернативные соревнования с нашими дружественными странами. Будем выступать, учить их, соревноваться с ними и побеждать», — цитирует ТАСС Винер.

По ее мнению, сейчас дети занимаются спортом больше, чем «они занимались до этих санкций».

Международная федерация гимнастики (FIG) отстранила российских спортсменов в марте 2022 года и уже два раза продлевала это решение.

Ближайшая Олимпиада пройдет в 2024 году в Париже. Решение об участии россиян примут не раньше конца июля.