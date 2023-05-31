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Ожерелье с зубом мегалодона нашли в обломках «Титаника»

Источник:
Sibnet.ru
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Ожерелье с зубом мегалодона в обломках «Титаника»
Ожерелье с зубом мегалодона в обломках «Титаника»
Фото: © Magellan Limited

Исследователи нашли у обломков «Титаника» ожерелье с зубом мегалодона, сообщила компания Magellan Ltd, проводившая полноразмерное цифровое сканирование погибшего лайнера.

С помощью двух подводных лодок исследователям удалось сделать около 700 тысяч изображений затонувшего корабля, сообщили телекомпании ITV представители Magellan Ltd.

В ходе работ было случайно обнаружено ожерелье, сделанное из зуба мегалодона (огромной доисторической акулы) со встроенными в него золотыми украшениями.

Существует запрет на подъем артефактов с места катастрофы. Поэтому ожерелье осталось лежать на дне океана.

Исследователи решили выяснить, кому принадлежало это ожерелье. Для поисков собираются привлечь искусственный интеллект.

«Титатник» затонул 15 апреля 1912 года. Его гибель стала одной из самых страшных катастроф в истории человечества. Погибли 1517 из 2224, находившихся на борту лайнера пассажиров и членов экипажа.

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Жизнь #История
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