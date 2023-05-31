MSI представила материнскую платус разъемами на задней стороне

На выставке Computex 2023 MSI продемонстрировала новую концепцию материнских плат под названием Project Zero. Главная их особенность — инвертированное расположение разъемов, то есть все коннекторы перенесены на обратную сторону платы.

На передней части материнской платы остаются только провода процессорного кулера и кабели питания видеокарты. Прототип материнской платы от MSI, представленный на выставке, базируется на сокете AM5 и чипсете AMD B650.

В демонстрационной сборке были использованы кабели без оплетки, так как они легче сгибаются в ограниченном пространстве, что позволяет более эффективно разместить их на обратной стороне платы.

Основная проблема таких материнских плат — почти полное отсутствие совместимых корпусов, имеющих вырезы в подходящем месте для установки платы. Это ограничивает спрос на такую продукцию и требует от производителей подготовить соответствующие комплектующие и аксессуары.