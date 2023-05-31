НАВЕРХ
Хайтек
IT-бизнес Техника Интернет Соцсети Софт Компьютеры Смартфоны Гаджеты

MSI представила материнскую платус разъемами на задней стороне

Источник:
Sibnet.ru
236 0

На выставке Computex 2023 MSI продемонстрировала новую концепцию материнских плат под названием Project Zero. Главная их особенность — инвертированное расположение разъемов, то есть все коннекторы перенесены на обратную сторону платы. 

На передней части материнской платы остаются только провода процессорного кулера и кабели питания видеокарты. Прототип материнской платы от MSI, представленный на выставке, базируется на сокете AM5 и чипсете AMD B650. 

В демонстрационной сборке были использованы кабели без оплетки, так как они легче сгибаются в ограниченном пространстве, что позволяет более эффективно разместить их на обратной стороне платы.


Основная проблема таких материнских плат — почти полное отсутствие совместимых корпусов, имеющих вырезы в подходящем месте для установки платы. Это ограничивает спрос на такую продукцию и требует от производителей подготовить соответствующие комплектующие и аксессуары.

SIBNET.RU В TELEGRAM
Еще по теме
Аналоговый компьютер получил трубу с водой вместо процессора
Тестирование видеокарты GeForce RTX 4060 Ti разочаровало блогера
Свежее обновление сломало роутеры ASUS по всему миру
Китайская Loongson анонсировала превосходящий Intel и AMD процессор
смотреть все
Хайтек #Компьютеры
Как сделать
Фишки Telegram: как сделать общение интереснее
18.05.23, 00:11
2626
2
Секретная настройка роутера ускорит Wi-Fi
Загруженность используемого канала связи может серьезно тормозить беспроводной интернет. Исправить проблему можно с помощью секретной настройки роутера
03.05.23, 09:24
5441
7
Цифровой мусор меняет климат: как очистить устройства
Дубли файлов, копии фото и спам в почте не только переполняют память устройств, но и влияют на озоновый слой Земли
29.03.23, 23:12
5776
0
Wink: как установить родительский контроль
Чтобы ограничить доступ ребенка к взрослому контенту в сервисе Wink, потребуется настроить родительский контроль
04.03.23, 20:16
9590
0
Как в Telegram сделать аватарку из смайлика
Для аватара можно выбрать фон, его необязательно делать однородным и есть возможность создание градиента из четырех цветов, и, самое главное, прикрепить в центр стикер или эмодзи из своей галереи
17.02.23, 17:09
9708
0
Как выбрать
Стандарты и оплетка: как выбрать HDMI‑кабель
17.03.23, 18:34
10020
3
Новые стандарты: какой роутер выбрать в 2023 году
Какой роутер выбрать для дома в 2023 году? И в каких случаях выгоднее будет пользоваться маршрутизатором, который «по умолчанию» предлагают провайдеры?
14.02.23, 00:28
11505
3
Как выбрать антивирус для компьютера
Каждый антивирус имеет свои слабые и сильные стороны, но все они должны отвечать ряду простых критериев
13.02.23, 10:09
8389
1
Почему не стоит покупать Z‑Wave устройства в зарубежных магазинах
Покупать Z-Wave устройства в иностранных интернет-магазинах бесполезно, они не будут дружить с местными
31.01.23, 09:20
8975
0
Какую мышку выбрать геймеру
На какие характеристики стоит обратить при выборе настоящей геймерской мышки
11.01.23, 19:24
9095
3
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Американский ученый рассказал, что инопланетяне живут среди людей
Определился актерский состав комедии про группу «Иванушки»
Россия выдвинула Украине условия мира
Медведев опубликовал мем про мечты Украины
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Автомобили-солдаты. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Виды облаков и их значение. ФОТО
Нейросеть представила марки авто в виде людей. ФОТО
Топ комментариев

urbasik

Трансвеститы с тренсгендерами победят педофилов а гомосекам дадут почётное третье место.Натуралов снимут...

виктор А.

А наши матери, что не хоронят?????????

niktb

Ну, хватит, уже, клинику, то сливать!

kygear

Если найдут в подвале коробки с миллиардами .расценят как мелкое хулиганство за захламление помещений.