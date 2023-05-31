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Экономист оценил рост цены на сахар с 1 июня

Источник:
Sibnet.ru
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Сахар
Фото: © Sibnet.ru

Срок заморозки цены на сахар истечет 1 июня 2023 года, после этого стоимость продукта будет расти постепенно, сказал Sibnet.ru экономист Юрий Капштык.

Государство устанавливало до 1 июня 2023 года предельную цену на сахар в размере 45 рублей за килограмм в розницу. После 1 июня цены на этот сладкий продукт будут формироваться свободно.

«Стратегия Центробанка — установление коридора инфляции до 4%. Сегодня она составляет 2,3%. Можно сделать вывод о том, что возможно, цены на сахар подорожают поэтапно в районе 3,7-7%», — отметил Капштык.

По его словам, предпосылок того, чтобы сахар стал продуктом острой необходимости нет. Это связано с хорошим урожаем сахарной свеклы. Кроме того, из-за санкций Россия больше продукта оставляет на внутреннем рынке. На сахар есть стабильный спрос в кондитерской промышленности.

«Сбыт и спрос на внутреннем рынке достаточно стабильный и растущий, поэтому ожидать что разморозка скажется в сторону резкого подорожания не стоит», — сказал экономист.

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