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Медведев сенсационно вылетел с «Ролан Гаррос»

Источник:
Sibnet.ru
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Российский теннисист Даниил Медведев
Фото: © @medved33

Российский теннисист, вторая ракетка мира Даниил Медведев сенсационно вылетел с «Ролан Гаррос». В первом круге он проиграл бразильцу Тьяго Сейботу, 172-й ракетке мира.

Матч завершился со счетом 6:7 (5:7), 7:6 (8:6), 6:2, 3:6, 4:6. У Медведева не получалась подача, также он допустил 15 двойных ошибок. Причиной он назвал ветер.

«С такими тяжелыми мячами было трудно адаптироваться к ветру. Мне кажется, этот мяч даёт преимущество тем, кто сильно использует запястье — сегодняшнему сопернику, Карлосу Алькарасу, Стефаносу Циципасу. Они могут легче разгонять мяч, а я — нет», — сказал Медведев после встречи.

На «Ролан Гаррос» Медведев четыре раза вылетал в первом круге, один раз дошел до четвертого круга (2022), однажды — до 1/4 финала (2021).

Россиянин стал третьим в истории теннисистом такого ранга, уступившим дебютанту турниров «Большого шлема». Ллейтон Хьюитт на Уимблдоне-2003 проиграл Иво Карловичу, а Петр Корда на «Ролан Гарросе»-1998 — Мариано Сабалете.

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