Инопланетяне 100% бывали на Земле и сейчас живут здесь, заявил на н тематической конференции в Нью-Йорке профессор Стэнфордского университета Гарри Нолан.

Ученый утверждает, что вероятность присутствия пришельцев на планете «составляет 100%». Он предполагает, что люди могли встречать их ранее, но, подобно южноамериканским племенам, которые первыми увидели испанские корабли, не придали этому особого значения.

«Они появляются и говорят: "Кто из вас достаточно умен, чтобы понять, на что вы смотрите? Сможете ли вы увидеть то, что находится перед вами в его истинной форме? Видите ли вы аномальные скачки данных?"», — цитирует ученого газета Daily Mail.

Он также утверждает, что присутствовал на слушаниях о внеземной жизни в Конгрессе США. На конференции Нолан рассказал о существовании людей, занимающихся «программами обратного проектирования сбитых летательных аппаратов». По его мнению, даже небольшой кусочек полученных знаний из этих исследований может привести к настоящей технической революции.

ЦРУ привлекало Нолана для расследования «гаванского синдрома» и анализа «материалов, предположительно оставленных НЛО». Его комментарии появились на фоне возрождения интереса в США к поиску внеземной жизни. К примеру, группа ученых из Калифорнийского университета выдвинула гипотезу о возможности контакта с пришельцами уже в 2029 году.