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Американский ученый рассказал, что инопланетяне живут среди людей

Источник:
Sibnet.ru
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Выставка инопланетян
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Инопланетяне 100% бывали на Земле и сейчас живут здесь, заявил на н тематической конференции в Нью-Йорке профессор Стэнфордского университета Гарри Нолан.

Ученый утверждает, что вероятность присутствия пришельцев на планете «составляет 100%». Он предполагает, что люди могли встречать их ранее, но, подобно южноамериканским племенам, которые первыми увидели испанские корабли, не придали этому особого значения.

«Они появляются и говорят: "Кто из вас достаточно умен, чтобы понять, на что вы смотрите? Сможете ли вы увидеть то, что находится перед вами в его истинной форме? Видите ли вы аномальные скачки данных?"», — цитирует ученого газета Daily Mail.

Он также утверждает, что присутствовал на слушаниях о внеземной жизни в Конгрессе США. На конференции Нолан рассказал о существовании людей, занимающихся «программами обратного проектирования сбитых летательных аппаратов». По его мнению, даже небольшой кусочек полученных знаний из этих исследований может привести к настоящей технической революции.

ЦРУ привлекало Нолана для расследования «гаванского синдрома» и анализа «материалов, предположительно оставленных НЛО». Его комментарии появились на фоне возрождения интереса в США к поиску внеземной жизни. К примеру, группа ученых из Калифорнийского университета выдвинула гипотезу о возможности контакта с пришельцами уже в 2029 году.

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Топ комментариев

urbasik

Трансвеститы с тренсгендерами победят педофилов а гомосекам дадут почётное третье место.Натуралов снимут...

виктор А.

А наши матери, что не хоронят?????????

mosquito__2010

Вот так Украинаи по факту и живёт, вот с такими решалами.

saxat

Что они там едят? Чем их кормят там?