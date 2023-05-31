Северная Корея во вторник осуществила запуск баллистической ракеты с, предположительно, первым северокорейским разведывательным спутником в сторону японского острова Окинава.

«Северная Корея сегодня запустила, предположительно, баллистическую ракету», — приводит ТАСС заявление премьер-министра Японии Фумио Кисида.

Южнокорейские военные в свою очередь уточняют, что речь идет о ракете, которая должна вывести спутник на орбиту. Обычно, когда КНДР осуществляла испытательные запуски баллистических ракет, она запускала их в сторону Японского моря. Нынешнее направление запуска отличается от стандартного, приводит мнение военных экспертов из Южной Кореи.

Береговая охрана Японии уточнила, что ракета уже упала. Объявленная до этого эвакуация на японском острове Окинава отменена: траектория полета ракеты и район предположительного падения находятся за пределами Японии.