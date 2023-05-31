«Роскосмос» перенес запуск первой российской миссии на Луну

«Роскосмос» перенес дату запуска станции «Луна-25» — первой в истории современной России лунной миссии — с 13 июля на август, сообщила пресс-служба госкорпорации.

«Для достижения требуемой надежности реализации миссии необходимо провести дополнительные мероприятия, которые обеспечат устойчивую работу наземных средств управления на этапах проведения коррекций и посадки на поверхность»,— говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале «Роскосмоса».

В рамках миссии «Луна-25» планируется посадка автоматического зонда в районе Южного полюса Луны, рядом от кратера Богуславского.

Запуск «Луны-25» изначально был запланирован на конец 2022 года, но его перенесли на 13 июля текущего года. За этой миссией должны последовать «Луна-26», «Луна-27» и «Луна-28».