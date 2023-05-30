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Кадыров предложил ввести в России военное положение

Источник:
Sibnet.ru
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После атаки дронов на Москву нужно объявить военное положение по всей стране, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. Сейчас этот режим введен в четырех новых регионах России.

«Необходимо объявить военное положение в России, использовать все предназначенные для этого боевые ресурсы, чтобы разом смести всю эту террористическую ячейку», — написал Кадыров в своем телеграм-канале.

Чеченский лидер отметил, что атака беспилотников на Москву не имеет «тактического, стратегического или даже психологического смысла», поскольку боевые действия идут в «совершенно другом месте».

«Меры реагирования на подобные попытки атаковать не должны быть жесткие — они должны быть жестокие. Мы защищаем наших граждан, и тут не надо цацкаться и церемониться», — подчеркнул Кадыров.

Беспилотники атаковали Москву утром 30 мая. По данным Минобороны, пять из восьми дронов были сбиты, еще три сбились с курса в результате работы средств радиоэлектронной борьбы. Повреждения получили три дома на юго-западе Москвы, два человека обратились за медицинской помощью.

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urbasik

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виктор А.

А наши матери, что не хоронят?????????

pepelmetal

Уже не знают кому ещё вылизать

mosquito__2010

Вот так Украинаи по факту и живёт, вот с такими решалами.