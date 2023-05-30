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Бывшая помощница Байдена станет россиянкой

Источник:
РИА Новости
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Бывшая помощница президента США Джо Байдена Тара Рид намерена подать заявление о получении российского гражданства.

«Я хотела бы подать заявление о получении российского гражданства и просить президента РФ Владимира Путина предоставить мне это гражданство», — сказала она в ходе пресс-конференции в Москве.

Рид отметила, что очень благодарна друзьям в России, которые радушно приняли ее. По ее словам, она надеется, что получить российский паспорт ей поможет депутат Госдумы Мария Бутина, которая в курсе ее истории.

Американка весной 2023 года сделала повторное заявление о том, что она подверглась насилию со стороны Джо Байдена во время прохождения у него студенческой практики в 1990-е годы, когда он был сенатором от штата Делавэр.

Первое обвинение в адрес Байдена в 2019 году повлекло за собой уголовное преследование Тары. После второго заявления женщина и ее семья стала получать анонимные угрозы. После этого она решила переехать в Россию.

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Политика #Мир #Россия
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