Десятки тысяч контрафактных Lego задержали на российской границе

Более 27 тысяч контрафактных наборов Lego обнаружили алтайские таможенники в фуре, прибывшей из Казахстана в Россию, сообщает Сибирское таможенное управление.

Грузовой автомобиль был задержан в районе пункта пропуска Веселоярск. В нем перевозились бытовая техника, посуда, игрушки.

Во время досмотра среди этих товаров таможенники обнаружили неучтенные в товаросопроводительных документах детские конструкторы с логотипами Lego, в том числе наборы из серии Ninjago, Minecraft, Marvel, Starwars с признаками контрафактных.

Экспертиза подтвердила, что конструкторы не являются оригинальными. Товар изъяли. Сейчас проводится работа по оценке ущерба правообладателям товарных знаков.