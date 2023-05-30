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Десятки тысяч контрафактных Lego задержали на российской границе

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Сибирское таможенное управление

Более 27 тысяч контрафактных наборов Lego обнаружили алтайские таможенники в фуре, прибывшей из Казахстана в Россию, сообщает Сибирское таможенное управление.

Грузовой автомобиль был задержан в районе пункта пропуска Веселоярск. В нем перевозились бытовая техника, посуда, игрушки.

Во время досмотра среди этих товаров таможенники обнаружили неучтенные в товаросопроводительных документах детские конструкторы с логотипами Lego, в том числе наборы из серии Ninjago, Minecraft, Marvel, Starwars с признаками контрафактных.

Экспертиза подтвердила, что конструкторы не являются оригинальными. Товар изъяли. Сейчас проводится работа по оценке ущерба правообладателям товарных знаков.

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