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Аналоговый компьютер получил трубу с водой вместо процессора

Источник:
Sciencealert
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Представлен прототип аналогового компьютера, который производит вычисления благодаря резервуару с водой. Разработчики необычного устройства — австралийские ученые Иван Максимов и Андрей Потоцкий.

Исследователи отмечают, что поведение волн на воде подчинено строгим физическим законам и ведет к прогнозируемому результату. Это позволяет исполнять математические задачи быстрее и точнее цифровой платформы.

Прототип компьютера представляет собой длинную емкость с проточной водой, входным контуром которой является помпа, создающая волны на поверхности текущей воды. При этом эти волны представляют собой так называемый солитон.

Так называется структурно устойчивая уединенная волна, распространяющаяся в нелинейной среде. Волновая платформа способна запоминать как упорядоченные, так и случайные входные данные. Более того, она обрабатывает входные данные в соответствии с поставленной задачей.

Для повышения точности считывания амплитуды и рисунка волн ученые добавили в воду флуоресцентный состав. В перспективе исследователи намерены сделать устройство миниатюрным, чтобы оно походило на классический микрочип.

Разработчики уверены, что аналоговые компьютеры ускорят расчеты в тех сферах, где прогнозирование зависит от множества входящих факторов и носит вероятностный характер. Например, к ним относятся климатология, социология, экономика.

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urbasik

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pepelmetal

Уже не знают кому ещё вылизать

mosquito__2010

Вот так Украинаи по факту и живёт, вот с такими решалами.

saxat

Что они там едят? Чем их кормят там?