Аналоговый компьютер получил трубу с водой вместо процессора

Представлен прототип аналогового компьютера, который производит вычисления благодаря резервуару с водой. Разработчики необычного устройства — австралийские ученые Иван Максимов и Андрей Потоцкий.

Исследователи отмечают, что поведение волн на воде подчинено строгим физическим законам и ведет к прогнозируемому результату. Это позволяет исполнять математические задачи быстрее и точнее цифровой платформы.

Прототип компьютера представляет собой длинную емкость с проточной водой, входным контуром которой является помпа, создающая волны на поверхности текущей воды. При этом эти волны представляют собой так называемый солитон.

Так называется структурно устойчивая уединенная волна, распространяющаяся в нелинейной среде. Волновая платформа способна запоминать как упорядоченные, так и случайные входные данные. Более того, она обрабатывает входные данные в соответствии с поставленной задачей.

<br>

Для повышения точности считывания амплитуды и рисунка волн ученые добавили в воду флуоресцентный состав. В перспективе исследователи намерены сделать устройство миниатюрным, чтобы оно походило на классический микрочип.

Разработчики уверены, что аналоговые компьютеры ускорят расчеты в тех сферах, где прогнозирование зависит от множества входящих факторов и носит вероятностный характер. Например, к ним относятся климатология, социология, экономика.