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Когда нужно писать завещание на единственного ребенка

Источник:
«Прайм»
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Единственный ребенок по закону является наследником первой очереди, однако бывают исключения, которые требуют составления завещания, рассказал декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

Российское законодательство подразумевает два варианта принятия наследства: по закону в порядке очередности и по завещанию, когда наследодатель оставляет имущество конкретному человеку.

По закону единственный ребенок получает равную долю с другими наследниками первой очереди — супругой или супругом и родителями. Если внутрисемейные отношения нельзя назвать благополучными, потребуется завещание.

«Например, муж и жена расстались, но не оформили официальный развод. В случае смерти мужа все его имущество переходит к супруге и ребенку», — объяснил Виноградов. Если человек не хочет, чтобы наследство в равных долях получили его единственный ребенок, супруг и родители, требуется оформить завещание.

При этом стоит помнить, что несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы наследуют независимо от завещания не менее половины доли, которая причиталась бы каждому при наследовании по закону.

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