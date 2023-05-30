Когда нужно писать завещание на единственного ребенка

Единственный ребенок по закону является наследником первой очереди, однако бывают исключения, которые требуют составления завещания, рассказал декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

Российское законодательство подразумевает два варианта принятия наследства: по закону в порядке очередности и по завещанию, когда наследодатель оставляет имущество конкретному человеку.

По закону единственный ребенок получает равную долю с другими наследниками первой очереди — супругой или супругом и родителями. Если внутрисемейные отношения нельзя назвать благополучными, потребуется завещание.

«Например, муж и жена расстались, но не оформили официальный развод. В случае смерти мужа все его имущество переходит к супруге и ребенку», — объяснил Виноградов. Если человек не хочет, чтобы наследство в равных долях получили его единственный ребенок, супруг и родители, требуется оформить завещание.

При этом стоит помнить, что несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы наследуют независимо от завещания не менее половины доли, которая причиталась бы каждому при наследовании по закону.