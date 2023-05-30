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Рекордное количество алкоголя произвели в России

Источник:
Sibnet.ru
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Производство алкогольной продукции в России в 2022 году достигло 1 миллиарда декалитров, и это рекордный объем, сообщил помощник руководителя Росалкогольрегулирования Димитрий Бурцев.

«Было произведено 1 миллиард декалитров алкогольной продукции. Это действительно знаковая вещь для отрасли, мы никогда не достигали такого объема», — цитирует Бурцева ТАСС.

Львиная доля — 800 миллионов декалитров — это пиво, около 100 миллионов пивных напитков и 200 миллионов — это вся остальная продукция, и крепкий алкоголь, и вино, сообщил чиновник.

По словам Бурцева, в прошлом году импорт спиртного снизился на 11% и составил 95 миллионов декалитров, а экспорт увеличился — 44 миллиона декалитров (+1,1%).

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