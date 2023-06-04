Система маркировки «Честный знак» поможет моментально отличить поддельную обувь, одежду, а также ряд других товаров прямо в магазине. Для этого достаточно установить приложение на смартфон.

В России уже несколько лет действует единая национальная система маркировки и прослеживания товаров «Честный знак». Ее цель — борьба с контрафактом и некачественными аналогами. Товары получают уникальный Data Matrix код, позволяющий отследить все его передвижения: от производителя до прилавка.

Покупателю с помощью приложения нужно отсканировать Data Matrix код. Если он не будет определен системой — значит это подделка. Легальный товар покажет все свои характеристики.

Сейчас маркировке в системе «Честный знак» подлежат:

— меховые изделия;

— обувь;

— товары легкой промышленности (одежда и постельное белье);

— парфюмерия;

— лекарства;

— табак и табачная продукция;

— фототехника (фотокамеры, лампы-вспышки, объективы);

— шины и покрышки;

— пиво и слабоалкогольные напитки;

— молочные продукты;

— антисептики;

— упакованная вода;

— кресла-коляски.

В экспериментальном порядке маркируются: велосипеды, медицинские изделия, безалкогольные напитки, икра лососевых и осетровых.

Согласно закону «О защите прав потребителей», покупатель имеет право вернуть продавцу товар с нарушениями в маркировке. Если Data Matrix не считывается в приложении «Честный знак» — это прямое доказательство того, что продавец утаивает происхождение товара.

Функционал «Честный знак» позволяет через приложение просигнализировать оператору системы «Честный знак» об обнаруженной подделке. В сообщении нужно указать адрес магазина и описание товара. В качестве доказательств можно приложить товарный чек и фото товара.

Если факт сбыта контрафакта будет подтвержден, продавца ждет крупный штраф.