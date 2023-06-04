Система маркировки «Честный знак» поможет моментально отличить поддельную обувь, одежду, а также ряд других товаров прямо в магазине. Для этого достаточно установить приложение на смартфон.
В России уже несколько лет действует единая национальная система маркировки и прослеживания товаров «Честный знак». Ее цель — борьба с контрафактом и некачественными аналогами. Товары получают уникальный Data Matrix код, позволяющий отследить все его передвижения: от производителя до прилавка.
Покупателю с помощью приложения нужно отсканировать Data Matrix код. Если он не будет определен системой — значит это подделка. Легальный товар покажет все свои характеристики.Сейчас маркировке в системе «Честный знак» подлежат:
— меховые изделия;
— обувь;
— товары легкой промышленности (одежда и постельное белье);
— парфюмерия;
— лекарства;
— табак и табачная продукция;
— фототехника (фотокамеры, лампы-вспышки, объективы);
— шины и покрышки;
— пиво и слабоалкогольные напитки;
— молочные продукты;
— антисептики;
— упакованная вода;
— кресла-коляски.
В экспериментальном порядке маркируются: велосипеды, медицинские изделия, безалкогольные напитки, икра лососевых и осетровых.
Согласно закону «О защите прав потребителей», покупатель имеет право вернуть продавцу товар с нарушениями в маркировке. Если Data Matrix не считывается в приложении «Честный знак» — это прямое доказательство того, что продавец утаивает происхождение товара.
Функционал «Честный знак» позволяет через приложение просигнализировать оператору системы «Честный знак» об обнаруженной подделке. В сообщении нужно указать адрес магазина и описание товара. В качестве доказательств можно приложить товарный чек и фото товара.
Если факт сбыта контрафакта будет подтвержден, продавца ждет крупный штраф.