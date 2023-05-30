Обновление Windows сократило время автономной работы ПК

Microsoft выпустила обновление Windows 11 под названием Moment 3, которое позволяет включить секундный таймер для системных часов в панели задач. При этом включение функции приводит к увеличению энергопотребления и сокращению автономной работы ноутбуков.

Функция отображения секунд в системных часах была удалена из операционной системы при обновлении с Windows 10 до 11. В ранней версии Windows 11 эта функция вновь появилась, но вскоре после этого опцию снова убрали.

После установки Moment 3 секундный отчет вернулся на панель задач в новом виде. Тесты энтузиастов показали, что включение секунд на системных часах панели задач увеличивает энергопотребление.

Согласно тестам, в среднем автономность компьютера при работе от батареи под управлением Windows 11 в обновленном режиме снизилась примерно на 2% — это соответствует 15 минутам реального времени.