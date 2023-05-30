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Пятилетняя девочка выстрелила в младшего брата в иркутском поселке

Источник:
Sibnet.ru
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Скорая помощь
Фото: © Sibnet.ru

Пятилетняя девочка выстрелила из пневматического пистолета «МР-53М» в младшего брата в иркутском поселке Никола, сообщает СУ СК России по Иркутской области.

Вечером 26 мая семья с детьми находилась в гостях у знакомых в поселке Никола. В какой-то момент пятилетняя девочка взяла в тумбе для обуви заряженный пневматический пистолет «МР-53М» и случайно выстрелила в четырехлетнего брата. Пистолет принадлежал хозяйке дома.

Ребенка доставили в больницу. Здоровью мальчика ничего не угрожает.

Следователи проводят проверку. Они оценят действия родителей, оставившие малышей без присмотра.

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ЧП #Криминал #Иркутск
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