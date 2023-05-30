S.T.A.L.K.E.R. 2 слили в Сеть

Инсайдерское сообщество «ВКонтакте», ранее сливавшее информацию по S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, опубликовало зашифрованный архив объемом 200 ГБ, в котором содержится предварительная сборка игры.

Инсайдерская сборка S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl датируется 26 мая 2023 года, скачать ее можно по ссылке на торрент-трекере. При этом авторы сообщества пообещали в ближайшее время обновить архив с игрой.

Ранее сообщество «Вестник "Того самого Сталкера"» публиковало два архива слитых данных из S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl суммарным объемом 16 ГБ, которые были получены после взлома компьютеров украинской студии GSC Game World.

Перед публикацией участники сообщества выдвинули ультиматум GSC Game World с требованием извиниться за недостойное отношение к игрокам из России и Белоруссии, не портить из-за политики игру и вернуть в нее русскую локализацию. Студия отвергла все требования.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl должна была выйти 8 декабря 2022 года на ПК и консолях Xbox, однако разработчики решили перенести ее на неизвестный срок из-за ситуации на Украине. Предварительно, игру выпустят до конца 2023 года.