Для дома: поворотная Full HD камера CS-C6SZW

Ничто не скроется от видеокамеры CS-C6SZW — она вращается вокруг своей оси и записывает происходящее в Full-HD. Устройство подключается по Wi Fi, поэтому потребует минимума проводов.

Фото: © Hickvision

Купольная камера CS-C6SZW относится к внутренним, устанавливается внутри помещений. Она выдерживает разницу температур от минус 10 до 50 градусов и влажность 95%, поэтому вполне может быть установлена в загородном доме или на даче на сезон.

CS-C6SZW — продукт компании Hickvision, занимающей лидирующие позиции на рынке инновационных продуктов и систем безопасности. Умная начинка камеры управляется через приложение от Ростелекома.

Основные характеристики

Матрица: 1/3” CMOS, прогрессивная развертка

Объектив: 4мм@ F2.2

Максимальное разрешение съемки: 1920x1080

Количество мегапикселей: 2

Угол обзора: 95°

Диапазон поворота/ наклона: 340°/ 90°

Формат сжатия: H.264

Частотный диапазон Wi Fi: от 2.4 ГГц до 2.4835 ГГц

Главные фишки

Двусторонняя аудиосвязь. У камеры есть и микрофон и динамик, через нее можно удаленно общаться. Можно включить сирену, которая будет срабатывать в определенные моменты.

Слежение за объектом. Эта технология позволяет CS-C6SZW захватывать движущиеся объекты, анализировать траекторию их движения, фиксировать подозрительное поведение, а затем передавать сигналы тревоги. При этом нет необходимости постоянного визуального контроля — камера сама обработает происходящее событие в соответствии с заданным сценарием.

Подключение по Wi-Fi. Видеокамера подключается по Wi Fi, но также возможно соединение через Ethernet-кабель. Радиус действия камеры составляет примерно 50 метров, но может быть расширен с помощью направленных (панельных или секторных) антенн.

Фото: © Hickvision

Другие достоинства

Камера CS-C6SZW получила 3D DNR — технологию, позволяющую снизить количество видеошумов на изображении путем многократной обработки кадра.

Благодаря функции DWDR (расширение динамического диапазона) в кадре одновременно будут видны яркие и темные участки (например, в солнечный день будет видно, что в помещении и объекты за окном, если камера направлена туда).

CS-C6SZW видит в темноте на расстоянии до 10 метров благодаря механическому ИК-фильтру.

Видеоаналитика

Камера анализирует события, попавшие в ее объектив, и распределяет их по категориям в приложении Ростелекома.

CS-C6SZW распознает движение — любое изменение во всей области зрения камеры, пересечение линии или вторжение в зону, настроенные в приложении.

Например, обнаружение вторжения — функция, позволяющая автоматически активировать режим записи или подать тревогу, когда в области появляется человек или автомобиль. Прямоугольная область может быть выделена пользователем самостоятельно, что делает технологию видеоконтроля более совершенной по сравнению с обычным обнаружением движения.

Устройство поддерживает карты памяти microSD до 128 ГБ — это примерно трое суток записи. На нее будет записываться информация, если пропадет соединение с сетью.

Подключение и управление

Камеру CS-C6SZW можно поставить на ровную поверхность или закрепить на стене или потолке. Стена должна быть прочной, чтобы выдержать тройной вес камеры — 220 граммов.

После установки и подключения к питанию, камеру нужно добавить в приложение «Умный дом» от Ростелекома. Если нет учетной записи, надо ее создать: для этого потребуется указать ФИО, e-mail, номер телефона.

Чтобы подключить камеру, надо зайти в раздел «Мои устройства» — «Добавить устройство», выбрать раздел «Видеокамера» и далее следовать подсказкам приложения.

После регистрации камеры в приложении видео будет доступно. Его можно перематывать, просматривать по хронометражу или событиям, делать скриншоты, скачивать на локальные носители.

Для хранения видео используется облачное хранилище. Ростелеком предлагает тарифы «Запись событий», «Полная запись» и «Full HD+» со сроком хранения видео от семи до 14 дней.

«Запись события» — тариф, при котором камера пишет видео в облако только в случаях обнаружения изменений в кадре (движение, звук, перекрытие обзора и другие), c максимальным разрешением до HD.

«Полная запись» и «Full HD+» — тарифы с непрерывной записью видео и отличаются между собой качеством записи — HD или FUll HD+.

Если покупать у камеру у Ростелекома, то облачный сервис дают в подарок на полгода. При этом не имеет значения — от какого провайдера используется интернет.