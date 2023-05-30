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#Наука #Космос #Техника #Гео #Здоровье #Еда #Психо #Мистика

Многоразовую частную ракету создадут в России

Источник:
Sibnet.ru
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Российская частная космическая компания SR Space модернизирует ракету-носитель Cosmos — она получит многоразовую первую ступень, сообщил гендиректор компании Олег Мансуров.

По его словам, возможность возврата первой ступени ракеты орбитального класса обеспечивается благодаря метановым двигателям, которые разрабатывает компания, пишет «Интерфакс». В перспективе это позволит снизить стоимость пуска, сейчас он обходится в 100 миллионов рублей.

Мансуров отметил, что одно из преимуществ метана — возможность повторного использования ступеней без необходимости полного разбора и чистки. Так, метановые двигатели используют многоразовые ракеты SpaceX.

Cosmos — двухступенчатая ракета-носитель, предназначена для выведения на целевую орбиту малых космических аппаратов. Масса выводимого на низкую околоземную орбиту полезного груза составляет 100 килограммов.

Тема: Человек и космос
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Топ комментариев

mosquito__2010

"«неизвестные экзотические ракеты»: ПВО их фиксирует в последний момент" - троллят засранцев бандеровских.

Nik3316

куда делся перевертыш69 со своей "поцарапаной но целой" Пэтриот?)) то "сбивали" 6 гиперзвуковых ракет...

Vitall2005

Уже догнали, НАТО неплохо минусит свое оружие на вукраине.

pepelmetal

ЗРК Patriot, ты кто такой, давай до свидания