Многоразовую частную ракету создадут в России

Российская частная космическая компания SR Space модернизирует ракету-носитель Cosmos — она получит многоразовую первую ступень, сообщил гендиректор компании Олег Мансуров.

По его словам, возможность возврата первой ступени ракеты орбитального класса обеспечивается благодаря метановым двигателям, которые разрабатывает компания, пишет «Интерфакс». В перспективе это позволит снизить стоимость пуска, сейчас он обходится в 100 миллионов рублей.

Мансуров отметил, что одно из преимуществ метана — возможность повторного использования ступеней без необходимости полного разбора и чистки. Так, метановые двигатели используют многоразовые ракеты SpaceX.

Cosmos — двухступенчатая ракета-носитель, предназначена для выведения на целевую орбиту малых космических аппаратов. Масса выводимого на низкую околоземную орбиту полезного груза составляет 100 килограммов.