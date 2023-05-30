Фильм «Русалочка» с темнокожей Ариэль покажут в России

Неофициальный прокат новой адаптации «Русалочки» от Disney стартует в российских кинотеатрах с 1 июня.

Фильм «Русалочка» снят в жанре музыкальной мелодрамы. Проект наделал шума из-за того, что роль русалочки Ариэль исполнила темнокожая актриса и певица Холли Бейли.

Не смотря на критику, новый ремейк «Русалочки» показал хороший старт, собрав в день премьеры 38 миллионов долларов.

В России «Русалочку» покажут в кинотеатрах неофициально, поскольку киностудия Disney прекратила сотрудничество из-за военной спецоперации.