Фильм «Русалочка» с темнокожей Ариэль покажут в России

Фото: © кадр из фильма «Русалочка»
Неофициальный прокат новой адаптации «Русалочки» от Disney стартует
в российских кинотеатрах с 1 июня.
Фильм «Русалочка» снят в жанре музыкальной мелодрамы. Проект
наделал шума из-за того, что роль русалочки Ариэль исполнила темнокожая актриса
и певица Холли Бейли.
Не смотря на критику, новый ремейк «Русалочки» показал
хороший старт, собрав в день премьеры 38 миллионов долларов.
В России «Русалочку» покажут в кинотеатрах неофициально, поскольку киностудия Disney прекратила сотрудничество из-за военной спецоперации.