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Фильм «Русалочка» с темнокожей Ариэль покажут в России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Русалочка»

Неофициальный прокат новой адаптации «Русалочки» от Disney стартует в российских кинотеатрах с 1 июня.

Фильм «Русалочка» снят в жанре музыкальной мелодрамы. Проект наделал шума из-за того, что роль русалочки Ариэль исполнила темнокожая актриса и певица Холли Бейли.

Не смотря на критику, новый ремейк «Русалочки» показал хороший старт, собрав в день премьеры 38 миллионов долларов.

В России «Русалочку» покажут в кинотеатрах неофициально, поскольку киностудия Disney прекратила сотрудничество из-за военной спецоперации.

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mosquito__2010

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Nik3316

куда делся перевертыш69 со своей "поцарапаной но целой" Пэтриот?)) то "сбивали" 6 гиперзвуковых ракет...

Vitall2005

Уже догнали, НАТО неплохо минусит свое оружие на вукраине.

pepelmetal

ЗРК Patriot, ты кто такой, давай до свидания