Министр обороны Китая отказался встречаться с главой Пентагона

Министр обороны Китая Ли Шанфу отказался встречаться со своим американским коллегой Ллойдом Остином, говорится в сообщении Пентагона.

Китай проинформировал США, что отклоняет направленное в начале мая предложение провести встречу Остина с Ли Шанфу в Сингапуре, приводит ТАСС сообщение американского военного ведомства.

Остин считает встречу с Ли Шанфу критически важной. В Пентагоне «твердо верят в важность сохранения открытыми каналов коммуникации между военными в Вашингтоне и Пекине с тем, чтобы не допустить перерастания конкуренции в конфликт», отметили в ведомстве.

Дело в том, что США ввели против Ли Шанфу санкции за приобретение Китаем российских истребителей Су-35 и зенитных ракетных систем С-400. И до тех пор, пока действуют эти санкции, министр обороны КНР с главой Пентагона встречаться не будет.

Администрация США не рассматривает возможность отмены санкций в отношении Ли Шанфу, заявили накануне в Госдепе.