НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Министр обороны Китая отказался встречаться с главой Пентагона

Источник:
ТАСС
533 3
Министр обороны Китая Ли Шанфу
Министр обороны Китая Ли Шанфу
Фото: © Минобороны России

Министр обороны Китая Ли Шанфу отказался встречаться со своим американским коллегой Ллойдом Остином, говорится в сообщении Пентагона.

Китай проинформировал США, что отклоняет направленное в начале мая предложение провести встречу Остина с Ли Шанфу в Сингапуре, приводит ТАСС сообщение американского военного ведомства.

Остин считает встречу с Ли Шанфу критически важной. В Пентагоне «твердо верят в важность сохранения открытыми каналов коммуникации между военными в Вашингтоне и Пекине с тем, чтобы не допустить перерастания конкуренции в конфликт», отметили в ведомстве.

Дело в том, что США ввели против Ли Шанфу санкции за приобретение Китаем российских истребителей Су-35 и зенитных ракетных систем С-400. И до тех пор, пока действуют эти санкции, министр обороны КНР с главой Пентагона встречаться не будет.

Администрация США не рассматривает возможность отмены санкций в отношении Ли Шанфу, заявили накануне в Госдепе. 

Еще по теме
Россия разорвала Договор об обычных вооруженных силах в Европе
Лукашенко рассказал о неизбежности столкновения с Украиной
Кремль заявил о войне Запада против России «по всем фронтам»
Медведев назвал условие для ядерного удара по Украине
смотреть все
Оборона #Военная политика
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Россия выдвинула Украине условия мира
Медведев опубликовал мем про мечты Украины
Цены на электроэнергию в Финляндии упали ниже нуля
Определился актерский состав комедии про группу «Иванушки»
Обсуждение (3)
Картина дня
Шойгу сообщил, что ВСУ за месяц потеряли 16 тысяч человек
Несколько беспилотников атаковали Москву. ВИДЕО
Рекордное количество алкоголя произвели в России
Многоразовую частную ракету создадут в России
Мультимедиа
Автомобили-солдаты. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Виды облаков и их значение. ФОТО
Нейросеть представила марки авто в виде людей. ФОТО
Топ комментариев

mosquito__2010

"«неизвестные экзотические ракеты»: ПВО их фиксирует в последний момент" - троллят засранцев бандеровских.

Nik3316

куда делся перевертыш69 со своей "поцарапаной но целой" Пэтриот?)) то "сбивали" 6 гиперзвуковых ракет...

Vitall2005

Уже догнали, НАТО неплохо минусит свое оружие на вукраине.

pepelmetal

ЗРК Patriot, ты кто такой, давай до свидания