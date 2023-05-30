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Майора разжаловали в рядовые за вымогательство у раненого

Источник:
«Коммерсантъ»
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Волгоградский гарнизонный военный суд разжаловал майора Андрея Горшенева в рядовые и приговорил его к пяти годам лишения свободы за взяточничество и мошенничество.

Майор служил начальником отделения кадров 20-й мотострелковой дивизии. В октябре 2022 года Горшенев пообещал помочь раненому военнослужащему получить положенную ему выплату за ранение. В качестве «благодарности» он попросил 600 тысяч рублей, приводит «Коммерсантъ» материалы суда.

Раненый передал Горшеневу деньги через посредника, но под контролем сотрудников военной контрразведки ФСБ.

Следователи также установили эпизод мошенничества. Весной 2022 года он выявил, что одному из военнослужащих начислили денежное довольствие в завышенном размере, так как он не был направлен в зону боевых действий.

Горшенев заявил, что военный должен передать ему 270 тысяч рублей, которые были выплачены по ошибке, а он уже направит их в финансовый орган воинской части. Майор присвоил деньги себе.

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