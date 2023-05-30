НАВЕРХ

Первый в истории чемпионат Европы по сексу пройдет в Швеции

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Сальвадор Виньегра

Первый в истории чемпионат Европы по сексу организуют в Швеции, участники будут соревноваться в 16 дисциплинах.

Чемпионат организует Шведская федерация секса, это единственная организация в мире, которая рассматривает секс как вид спорта. Турнир стартует 8 июня и продлится несколько недель.

Участников из 20 стран мира оценят в таких дисциплинах, как соблазнение, оральный секс, исполнение позы, количество оргазмов за определенное время, самая сложная поза и других.

Федерация считает, что секс — один из немногих, если не единственный, вид спорта, в котором доминируют женщины.

Сексолог Ирина Макеева считает, что участие в подобных состязаниях доставит радость всем конкурсантам, добавив, что должны быть объективные критерии. «В сексе обязательно должны быть элементы не только спорта, но и чувственности. Сравнимо с бальными танцами», — сказала она «Газете.Ru».

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