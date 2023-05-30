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#Наука #Космос #Техника #Гео #Здоровье #Еда #Психо #Мистика

Рекордное количество человек оказалось сразу на орбите Земли

Источник:
РИА Новости
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Выход человека в открытый в космос
Фото: ESA_events / CC BY-SA 2.0

Запуск в космос китайского корабля «Шэньчжоу-16» позволил побить рекорд по количеству человек, одновременно находящихся на орбите Земли.

Корабль «Шэньчжоу-16» стартовал 30 мая. На нем экипаж из трех китайских космонавтов летит к орбитальной станции «Тяньгун», где уже находятся трое их соотечественников.

На МКС находятся экипажи российского корабля «Союз МС-23», американского Crew Dragon, а также частной миссии компании Axiom Space AX-2 — 11 человек. То есть на орбите сейчас находится одновременно 17 человек, подсчитало РИА Новости.

Предыдущий рекорд был установлен 16 сентября 2021. Семь на МКС (двое россиян, трое американцев, японец и француз), три космонавта из Китая в корабле «Шэньчжоу-12», а также четыре гражданина США в рамках частной миссии на корабле Crew Dragon.

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