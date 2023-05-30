Сын Канделаки сыграет российского Серкана Болата

Сын директора канала ТНТ Тины Канделаки Лео сыграет в российской адаптации турецкого хита «Постучись в мою дверь». Судя по типажу, он изобразит главного героя — Серкана Болата. Но авторы не раскрывают роль начинающего актера.

Российскую версию покажут в эфире телеканала ТНТ, и на платформах онлайн-кинотеатров PREMIER и Okko. Создатели постепенно открывают информацию об исполнителях ролей в сериале.

Главную тайну — кто сыграют персонажей Серкана и Эду — они не раскрывают. Но признались, что одну из ролей сыграет Лео Канделаки. Судя по фото со съемок, прическе и образу, он может быть исполнителем роли Серкана.

Лео Канделаки не имеет опыта съемок в кино или сериалах, а только писал саундтреки к шоу. По словам музыканта, он участвовал в общем кастинге и даже не надеялся, что его утвердят на роль.

До этого были раскрыты имена трех актрис, которые играют близких подруг «русской Эды». Ими стали Александра Тулинова, Юлия Серина и Екатерина Шумакова. Также стало известно, что роль врага Серкана Болата — Каана Карадага (в российской версии — Обухов) исполнит Максим Белбородов.