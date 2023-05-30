Adobe бесплатно продлил лицензии российским пользователям

Adobe бесплатно продлил лицензии пользователям в России в связи со сложностями оплаты с российских банковских карт.

Бесплатное продление стало своего рода подарком для заказчиков, в настоящей ситуации не имеющих возможности использовать карты для оплаты за границей, сообщает «ТАСС» со ссылкой на источники, получившие продукт бесплатно. Такая мера направлена на сохранение лояльности и поддержку пользователей в сложный период.

По словам представителей российских IT-компаний, функция автоматического продления подписки стала доступна около полугода назад. Пользователи могут продлить подписку только на те продукты Adobe, которые уже имеются у них. Корпоративные лицензии не продляются.

Ранее генеральный директор игровой студии Ninsar.Games Егор Сечинский упоминал о возможности автоматического продления подписки на пакет Adobe. Он отметил, что подписка на пакет до сих пор остается активной, но они не платят за нее уже год.

Юридический консультант компании ЭБР, специализирующейся на интеллектуальной собственности, Анна Сарбукова предположила, что подписка на пакет Adobe продлевается без оплаты, возможно, потому что у пользователя активирована функция автоматического продления лицензии.

Она подчеркнула, что многие вендоры используют подобные опции, автоматически продлевающие лицензию на следующий период, а деньги списываются с карточки пользователя, если его платежные данные актуальны. Для физических лиц оплата возможна только с использованием банковских карт, выпущенных не в России или Белоруссии.

Как получить дешевое облачное хранилище

В марте 2022 года Adobe прекратил продажи своих продуктов в России. После этого в РФ стало невозможно купить подписки на программы Photoshop, Lightroom, Illustrator, Premiere Pro и прочие. Помимо этого, он заблокировал доступ к своим облачным хранилищам российским государственным СМИ.