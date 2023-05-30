НАВЕРХ
Хайтек
IT-бизнес Техника Интернет Соцсети Софт Компьютеры Смартфоны Гаджеты

Российские ученые создали алгоритм для выявления скрытых кровопотерь

Источник:
Sibnet.ru
264 0
Хирургическая операция
Фото: © JAFAR AHMED / Unsplash License

Российские ученые разработали первый алгоритм на основе искусственного интеллекта (ИИ), выявляющий скрытые кровопотери. Такие состояния часто не могут быть своевременно обнаружены даже опытными медицинскими специалистами.

Разработанный алгоритм представляет собой нейронную сеть, обрабатывающую данные, получаемые с медицинского оборудования, таких как мониторы пациента, которые подключены во время операции или в реанимационной практике, рассказала «ТАСС» доцент кафедры медицинской и биологической кибернетики СибГМУ Ивана Толмачева. 

Алгоритм на основе искусственного интеллекта помогает врачам своевременно предсказывать тяжелые состояния пациентов, связанные со скрытыми кровопотерями после операций или полученных травм.

Иван Толмачев, доцент кафедры медицинской и биологической кибернетики СибГМУ, подчеркнул, что задержка в оказании помощи при скрытой кровопотере может иметь серьезные последствия. Нейросеть практически непрерывно анализирует данные мониторинга, позволяя выявить скрытое кровотечение. 

Для обучения алгоритма была использована база данных, содержащая информацию о более чем 40 тысячах пациентов, находившихся в реанимационных условиях.

Применение технологий искусственного интеллекта и анализа больших данных в реанимации имеет огромный потенциал для повышения качества медицинской помощи. Однако, несмотря на то, что во многих странах уровень цифровизации в области реанимации приближается к 100%, в России оцифровано лишь около 2% коечного фонда.

Дальнейшее развитие алгоритма может принести значительные преимущества для медицинской практики, способствуя более точной диагностике и своевременному вмешательству при скрытых кровопотерях, что в конечном итоге поможет спасать больше жизней.

Чат-бот ChatGPT подставил адвоката

Скрытые кровопотери — это состояние, при котором кровь теряется в организме пациента без видимых внешних признаков или явных симптомов кровотечения. Они могут возникать после операций, травм, во время родов или в период реанимации и привести к гиповолемическому шоку или смерти.

SIBNET.RU В TELEGRAM
Еще по теме
Взломан алгоритм активации Windows XP
Пользователи получат ники в WhatsApp
Обновление сломало самую популярную функцию Windows
Выпущено приложение «VK Видео»
смотреть все
Хайтек #Софт
Как сделать
Фишки Telegram: как сделать общение интереснее
18.05.23, 00:11
2539
2
Секретная настройка роутера ускорит Wi-Fi
Загруженность используемого канала связи может серьезно тормозить беспроводной интернет. Исправить проблему можно с помощью секретной настройки роутера
03.05.23, 09:24
5387
7
Цифровой мусор меняет климат: как очистить устройства
Дубли файлов, копии фото и спам в почте не только переполняют память устройств, но и влияют на озоновый слой Земли
29.03.23, 23:12
5687
0
Wink: как установить родительский контроль
Чтобы ограничить доступ ребенка к взрослому контенту в сервисе Wink, потребуется настроить родительский контроль
04.03.23, 20:16
9512
0
Как в Telegram сделать аватарку из смайлика
Для аватара можно выбрать фон, его необязательно делать однородным и есть возможность создание градиента из четырех цветов, и, самое главное, прикрепить в центр стикер или эмодзи из своей галереи
17.02.23, 17:09
9613
0
Как выбрать
Стандарты и оплетка: как выбрать HDMI‑кабель
17.03.23, 18:34
9916
3
Новые стандарты: какой роутер выбрать в 2023 году
Какой роутер выбрать для дома в 2023 году? И в каких случаях выгоднее будет пользоваться маршрутизатором, который «по умолчанию» предлагают провайдеры?
14.02.23, 00:28
11433
3
Как выбрать антивирус для компьютера
Каждый антивирус имеет свои слабые и сильные стороны, но все они должны отвечать ряду простых критериев
13.02.23, 10:09
8312
1
Почему не стоит покупать Z‑Wave устройства в зарубежных магазинах
Покупать Z-Wave устройства в иностранных интернет-магазинах бесполезно, они не будут дружить с местными
31.01.23, 09:20
8904
0
Какую мышку выбрать геймеру
На какие характеристики стоит обратить при выборе настоящей геймерской мышки
11.01.23, 19:24
9025
3
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Люся Чеботина пожертвовала вокалом ради страстного танца
Россия выдвинула Украине условия мира
Медведев опубликовал мем про мечты Украины
Цены на электроэнергию в Финляндии упали ниже нуля
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Автомобили-солдаты. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Виды облаков и их значение. ФОТО
Нейросеть представила марки авто в виде людей. ФОТО
Топ комментариев

mosquito__2010

"«неизвестные экзотические ракеты»: ПВО их фиксирует в последний момент" - троллят засранцев бандеровских.

HAAN27

"Грэм напомнил об истории США: «Было время, когда и мы такими были, сражались до последнего человека,...

pepelmetal

ЗРК Patriot, ты кто такой, давай до свидания

Vitall2005

Уже догнали, НАТО неплохо минусит свое оружие на вукраине.