«Арсенал» оскандалился после поздравления Аршавина с днем рождения

Лондонский клуб «Арсенал» поздравил бывшего нападающего Андрея Аршавина с 42-летием, а после удалил сообщение из-за критики пользователей.

«Арсенал» опубликовал в Twitter видео с покером Аршавина в ворота «Ливерпуля» в 2009 году и подписал его: «Желаем отличного дня, Андрей!».

Через несколько часов пост был удален. По данным телеграм-канал «Первый спорт», его начали критиковать украинские пользователи. Сейчас в составе «Арсенала» выступает украинский футболист Александр Зинченко.

«Стало ли это неожиданностью? Я об этом не задумывался. С бывшими игроками "Арсенала" не общаюсь и поздравления от них не получал», — прокомментировал сам Аршавин «Спорт-Экспрессу».

Аршавин играл за «Арсенал» в 2009-2013 годах, он провел за клуб 144 матча, в которых забил 31 гол.