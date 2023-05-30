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«Арсенал» оскандалился после поздравления Аршавина с днем рождения

Источник:
Sibnet.ru
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Футболист Андрей Аршавин в 2011 году
Фото: Ronnie Macdonald / CC BY 2.0

Лондонский клуб «Арсенал» поздравил бывшего нападающего Андрея Аршавина с 42-летием, а после удалил сообщение из-за критики пользователей.

«Арсенал» опубликовал в Twitter видео с покером Аршавина в ворота «Ливерпуля» в 2009 году и подписал его: «Желаем отличного дня, Андрей!».

Через несколько часов пост был удален. По данным телеграм-канал «Первый спорт», его начали критиковать украинские пользователи. Сейчас в составе «Арсенала» выступает украинский футболист Александр Зинченко.

«Стало ли это неожиданностью? Я об этом не задумывался. С бывшими игроками "Арсенала" не общаюсь и поздравления от них не получал», — прокомментировал сам Аршавин «Спорт-Экспрессу».

Аршавин играл за «Арсенал» в 2009-2013 годах, он провел за клуб 144 матча, в которых забил 31 гол.

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