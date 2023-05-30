Новый российский спутник возьмет под контроль Украину

Новый российский радиолокационный спутник «Космос-2569» станет вести разведку украинских военных объектов до двух раз в сутки.

«Выведенный на орбиту в субботу новый радиолокационный спутник "Кондор-ФКА" будет применяться для разведки украинских военных объектов. В среднем он будет проходить над Украиной два раза в сутки и способен снимать военные объекты в радиолокационном диапазоне с разрешением в один метр», — сообщил РИА Новости источник.

По его словам, «независимо от времени суток и погоды, спутник позволит наблюдать, например, за сосредоточением войск противника, переброской техники или возведением новых фортификационных объектов».

На спутник установлен радиолокатор, способный при любой погоде и в любое время суток получать детальные изображения поверхности Земли высокого разрешения.