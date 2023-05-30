НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Новый российский спутник возьмет под контроль Украину

Источник:
РИА Новости
501 4

Новый российский радиолокационный спутник «Космос-2569» станет вести разведку украинских военных объектов до двух раз в сутки.

«Выведенный на орбиту в субботу новый радиолокационный спутник "Кондор-ФКА" будет применяться для разведки украинских военных объектов. В среднем он будет проходить над Украиной два раза в сутки и способен снимать военные объекты в радиолокационном диапазоне с разрешением в один метр», — сообщил РИА Новости источник.

По его словам, «независимо от времени суток и погоды, спутник позволит наблюдать, например, за сосредоточением войск противника, переброской техники или возведением новых фортификационных объектов».

На спутник установлен радиолокатор, способный при любой погоде и в любое время суток получать детальные изображения поверхности Земли высокого разрешения.


Тема: Военная операция на Украине
Боррель заявил, что Россия не пойдет на переговоры без победы
Советник Зеленского предложил демилитаризованную зону в России
Зеленский утвердил сроки и направления наступления Украины
Баллистические и гиперзвуковые ракеты ударили по Киеву
смотреть все
Оборона #Оружие
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Люся Чеботина пожертвовала вокалом ради страстного танца
Россия выдвинула Украине условия мира
Медведев опубликовал мем про мечты Украины
Цены на электроэнергию в Финляндии упали ниже нуля
Обсуждение (4)
Картина дня
Несколько беспилотников атаковали Москву. ВИДЕО
Советник Зеленского предложил демилитаризованную зону в России
Майора разжаловали в рядовые за вымогательство у раненого
Новый российский спутник возьмет под контроль Украину
О самом главном
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Главные признаки силы: как женщина оценивает тело мужчины
Как язык тела выдает вруна
Самые притягательные места: как мужчина оценивает женщину
Плюсы и минусы банного секса
Отпуск и отпускные: когда отдыхать выгоднее
Все статьи
Мультимедиа
Автомобили-солдаты. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Виды облаков и их значение. ФОТО
Нейросеть представила марки авто в виде людей. ФОТО
Топ комментариев

mosquito__2010

"«неизвестные экзотические ракеты»: ПВО их фиксирует в последний момент" - троллят засранцев бандеровских.

HAAN27

"Грэм напомнил об истории США: «Было время, когда и мы такими были, сражались до последнего человека,...

pepelmetal

ЗРК Patriot, ты кто такой, давай до свидания

Vitall2005

Уже догнали, НАТО неплохо минусит свое оружие на вукраине.