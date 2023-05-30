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WhatsApp получит возможность совместного использования экрана

Источник:
Sibnet.ru
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WhatsApp на смартфоне
Фото: © Dimitri Karastelev / Unsplash License
WhatsApp начал тестирование новой функции, позволяющей демонстрировать экран во время звонков.

Портал WABetaInfo обнаружил следы разработки функции совместного использования экрана и изменений в расположении вкладок на нижней навигационной панели. 

Новая опция позволит пользователям показывать свой экран всем участникам звонка, что может быть полезным для совместной работы, обучения или просто показа содержимого.

Тестирование новой функции проводится в бета-версии приложения WhatsApp для Android. Отмечается, что она может быть недоступна при групповых созвонах с большим числом участников и для устройств со старыми версиями Android.

Предстоящее обновление внесет изменения в расположение вкладок на нижней панели навигации WhatsApp, что может улучшить удобство использования и навигацию в приложении. 

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Ожидается, что новые функции будут представлены в ближайшем будущем, после завершения тестирования и устранения возможных проблем.

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mosquito__2010

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Nik3316

куда делся перевертыш69 со своей "поцарапаной но целой" Пэтриот?)) то "сбивали" 6 гиперзвуковых ракет...

Vitall2005

Уже догнали, НАТО неплохо минусит свое оружие на вукраине.

pepelmetal

ЗРК Patriot, ты кто такой, давай до свидания