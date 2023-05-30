Салтыкова отказалась от секса из‑за популярности

Певица Ирина Салтыкава призналась, что не может себе позволить частый секс с разными партнерами, потому что она публичный человек. В другом случае она вела бы более активную половую жизнь.

«Я публичный человек, поэтому у меня стоит такой стоп. Я не могу себе позволить то, что позволит любой другой просто ради "хочу, ну и что такого". Я не могу, я постоянно себя сдерживаю. И благодаря этому ничего хорошего», — сказала Салтыкова в эфире программы «Звезды сошлись».

Певица отметила, что природу не обмануть и, когда «гормоны играют, то секса хочется с утра до ночи». При этом Салтыкова считает, что секс с нелюбимым человеком — это просто физкультура.

Ирине Салтыковой 5 мая исполнилось 57 лет. Она не замужем, с супругом Виктором Салтыковым они развелись еще в 1995 году.