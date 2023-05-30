НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Капусту высадят в центре Новосибирска

Источник:
Sibnet.ru
259 0
Фото: Kor!An (Корзун Андрей) / CC BY-SA 3.0

«Горзеленхоз» высадит в Новосибирске более 315 тысяч экземпляров однолетних и многолетних растений, среди них декоративная капуста, резеда и виола в цвет российского флага, сообщает пресс-центр мэрии города.

«В этом году на бульваре Красного проспекта у памятника воинам – участникам локальных конфликтов попробуем сделать цветник из виолы в цвет российского флага. Если практика окажется хорошая, растиражируем на большее количество цветников», —  рассказала начальник МАУ «Горзеленхоз» Наталья Цветкова.

В этом году лидерами по посадкам стали Кировский, Центральный и Октябрьский районы — там будет высажено максимальное количество рассады: декоративная капуста, бегония, цинерария и другие растения.

На центральных клумбах останется традиционное оформление, однако в некоторых скверах состав цветников изменится: в Гагаринском сквере появятся флоксы и гортензия, на Монументе Славы – можжевельник.

Еще по теме
Яндекс назвал животных, которыми чаще называют улицы
Парикмахерская «Детская пыточная» не понравилась соседям
Климатолог назвал условия переноса столицы в Новосибирск
Метро от Выборной до Снегирей построят в Новосибирске
смотреть все
Жизнь #Город #Новосибирск
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Люся Чеботина пожертвовала вокалом ради страстного танца
Россия выдвинула Украине условия мира
Медведев опубликовал мем про мечты Украины
Цены на электроэнергию в Финляндии упали ниже нуля
Обсуждение (0)
Картина дня
Несколько беспилотников атаковали Москву. ВИДЕО
Советник Зеленского предложил демилитаризованную зону в России
Майора разжаловали в рядовые за вымогательство у раненого
Новый российский спутник возьмет под контроль Украину
Мультимедиа
Автомобили-солдаты. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Виды облаков и их значение. ФОТО
Нейросеть представила марки авто в виде людей. ФОТО
Топ комментариев

mosquito__2010

"«неизвестные экзотические ракеты»: ПВО их фиксирует в последний момент" - троллят засранцев бандеровских.

HAAN27

"Грэм напомнил об истории США: «Было время, когда и мы такими были, сражались до последнего человека,...

pepelmetal

ЗРК Patriot, ты кто такой, давай до свидания

Vitall2005

Уже догнали, НАТО неплохо минусит свое оружие на вукраине.