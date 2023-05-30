Капусту высадят в центре Новосибирска

«Горзеленхоз» высадит в Новосибирске более 315 тысяч экземпляров однолетних и многолетних растений, среди них декоративная капуста, резеда и виола в цвет российского флага, сообщает пресс-центр мэрии города.

«В этом году на бульваре Красного проспекта у памятника воинам – участникам локальных конфликтов попробуем сделать цветник из виолы в цвет российского флага. Если практика окажется хорошая, растиражируем на большее количество цветников», — рассказала начальник МАУ «Горзеленхоз» Наталья Цветкова.

В этом году лидерами по посадкам стали Кировский, Центральный и Октябрьский районы — там будет высажено максимальное количество рассады: декоративная капуста, бегония, цинерария и другие растения.

На центральных клумбах останется традиционное оформление, однако в некоторых скверах состав цветников изменится: в Гагаринском сквере появятся флоксы и гортензия, на Монументе Славы – можжевельник.