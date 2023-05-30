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Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Советник Зеленского предложил демилитаризованную зону в России

Источник:
Sibnet.ru
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Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк предложил после завершения конфликта установить демилитаризованную зону в приграничных российских регионах.

«Ключевой темой послевоенного устройства должна стать установка предохранителей во избежание повторения агрессии в будущем. Обязательным будет введение демилитаризованной зоны в 100-120 километров», — написал Подоляк в Twitter.

В частности, «демилитаризованная зона», по мнению Подоляка, должна быть создана в Белгородской, Брянской, Ростовской и Курской областях России.

Советник главы офиса Владимира Зеленского считает, что первоначально на территории «демилитаризованной зоны» необходимо разместить зарубежные войска или миротворческие контингенты.

Демилитаризованная зона — территория, где ликвидированы военные объекты и запрещено размещение вооруженных сил. Такая зона есть, например, между КНДР и Южной Кореей.

Тема: Военная операция на Украине
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Политика #Мир
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