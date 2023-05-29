Пользователей Steam «депортировали» в другие регионы

Пользователей Steam стали принудительно перекидывать в другие регионы, жалобы на действия компании Valve появились на форуме Reddit.

При этом проблема коснулась даже тех, кто никогда не менял регион своего аккаунта в прошлом. В частности, массовый характер приняла депортация игроков из турецкого региона в российский, белорусский и украинский.

Кроме этого, на форуме описываются случае перевода из Аргентины в Чили, из Турции на Кипр, а также в страны, откуда пользователь ранее эмигрировал. При этом даже после обращения в поддержку и возвращения родного региона «депортация» могла произойти повторно.

Отмечается, что проблема в основном коснулась тех, кто пополняет кошелек Steam за счет операций на торговой площадке или карт оплаты другого региона. При такой покупке деньги списываются напрямую с кошелька.

Некоторые предполагают, что Valve таким способом борется с выпадающими доходами — в некоторых регионах игры намного дешевле и геймеры меняют «гражданство», чтобы сэкономить деньги. Например, самыми выгодными в Steam считаются турецкий и аргентинский регионы.