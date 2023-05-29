НАВЕРХ
#ММО #Экшены #RPG #Консоли #Аркады #Гонки

Пользователей Steam «депортировали» в другие регионы

Источник:
Sibnet.ru
492 0

Пользователей Steam стали принудительно перекидывать в другие регионы, жалобы на действия компании Valve появились на форуме Reddit.

При этом проблема коснулась даже тех, кто никогда не менял регион своего аккаунта в прошлом. В частности, массовый характер приняла депортация игроков из турецкого региона в российский, белорусский и украинский.

Кроме этого, на форуме описываются случае перевода из Аргентины в Чили, из Турции на Кипр, а также в страны, откуда пользователь ранее эмигрировал. При этом даже после обращения в поддержку и возвращения родного региона «депортация» могла произойти повторно.

Отмечается, что проблема в основном коснулась тех, кто пополняет кошелек Steam за счет операций на торговой площадке или карт оплаты другого региона. При такой покупке деньги списываются напрямую с кошелька.

Некоторые предполагают, что Valve таким способом борется с выпадающими доходами — в некоторых регионах игры намного дешевле и геймеры меняют «гражданство», чтобы сэкономить деньги. Например, самыми выгодными в Steam считаются турецкий и аргентинский регионы.

Еще по теме
Игроки обрушили рейтинг War Thunder
Cyberpunk 2077 стала экспонатом «Музея провалов»
Стартовала бесплатная раздача Metro: Last Light
Empress взломала ремейк Resident Evil 4
смотреть все
Игры #Экшены
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Люся Чеботина пожертвовала вокалом ради страстного танца
Россия выдвинула Украине условия мира
Медведев опубликовал мем про мечты Украины
Цены на электроэнергию в Финляндии упали ниже нуля
Обсуждение (0)
Картина дня
Зеленский потерял доверие Запада
Баллистические и гиперзвуковые ракеты ударили по Киеву
Зараженная электроника появилась в России
Названы главные характеристики красивой груди
О самом главном
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Главные признаки силы: как женщина оценивает тело мужчины
Как язык тела выдает вруна
Самые притягательные места: как мужчина оценивает женщину
Плюсы и минусы банного секса
Отпуск и отпускные: когда отдыхать выгоднее
Все статьи
Мультимедиа
Автомобили-солдаты. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Виды облаков и их значение. ФОТО
Нейросеть представила марки авто в виде людей. ФОТО
Топ комментариев

paramedic

Я через Госуслуги за него голосовал.

corrector

Для РФ всегда лучше тот лидер чужой страны, который ХОТЯ бы за интересы той своей станы выступает,...

HAAN27

"Грэм напомнил об истории США: «Было время, когда и мы такими были, сражались до последнего человека,...

mosquito__2010

Ходит по краю пропасти Турция. Слишком большой процент у ставленника США, но в народе Турции пока верх...