Президент Украины Владимир Зеленский лишился доверия Запада после утраты Артемовска, который считался «цитаделью» ВСУ.

«Киев разыграл битву, обязался удерживать город, ввел дополнительные войска и сделал это важной миссией. Он пошел ва-банк при плохой руке, и теперь мы видим результаты», — пишет издание The American Spectator.

Автор статьи отмечает, что в декабре прошлого года Зеленский в ходе выступления в американском конгрессе утверждал, что от победы или проигрыша в Артемовске будет зависеть «независимость и свобода» Украины.

На майском саммите «Большой семерки» в Японии украинский лидер пытался добиться от союзников предоставления новой военной помощи. При этом из-за поражения в Артемовске некоторые западные страны теперь считают, что помощь Киеву — пустая трата денег.

«Они обвиняют Зеленского в лицемерии за то, что он преувеличивал стратегическую ценность города тогда и преуменьшает ее сейчас», — подчеркивает автор материала.