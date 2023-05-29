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Зеленский потерял доверие Запада

Источник:
Sibnet.ru
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Президент Украины Владимир Зеленский лишился доверия Запада после утраты Артемовска, который считался «цитаделью» ВСУ.

«Киев разыграл битву, обязался удерживать город, ввел дополнительные войска и сделал это важной миссией. Он пошел ва-банк при плохой руке, и теперь мы видим результаты», — пишет издание The American Spectator.

Автор статьи отмечает, что в декабре прошлого года Зеленский в ходе выступления в американском конгрессе утверждал, что от победы или проигрыша в Артемовске будет зависеть «независимость и свобода» Украины.

На майском саммите «Большой семерки» в Японии украинский лидер пытался добиться от союзников предоставления новой военной помощи. При этом из-за поражения в Артемовске некоторые западные страны теперь считают, что помощь Киеву — пустая трата денег.

«Они обвиняют Зеленского в лицемерии за то, что он преувеличивал стратегическую ценность города тогда и преуменьшает ее сейчас», — подчеркивает автор материала.

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