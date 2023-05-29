Что значит, когда фура мигает поворотником на трассе

Фуры на трассе подают сигналы поворотниками, на которые ориентируются другие водители, что они означают, рассказал автоэксперт Александр Шумский.

«Если на загородной однополосной трассе грузовик спереди включает левый поворотник, значит, он подсказывает, что обгонять нельзя, впереди опасность. Также это может означать, что грузовик сам будет поворачивать налево», — сказал Шумский в видео на YouTube-канале.

Если грузовик включил правый поворотник, значит, впереди дорога свободна, и можно смело идти на обгон.

Водители фур сидят выше, им лучше видно и дальше. Плюс они очень стараются помогать остальным участникам дорожного движения, отметил эксперт.

Он добавил, что, несмотря на такие подсказки, водитель все равно должен принимать решения о действиях на дороге самостоятельно.