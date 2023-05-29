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Зараженная электроника появилась в России

Источник:
Sibnet.ru
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Зараженные вирусами еще на заводах устройства на базе Android появились в России, следует из заявления компании Trend Micro.

Среди потенциально опасных гаджетов — смартфоны, телевизоры, ТВ-приставки и умные часы. Наиболее вероятный способ проникновения вредоносного приложения в устройства — атака на сервера одного из разработчиков программного обеспечения, пишут «Известия».

Атака привело к появлению зараженных прошивок, которые устанавливались производителем. По данным Trend Micro, речь идет о вирусе, который обладает системой слежения за пользователями.

Известно, что 55% зараженных таким образом устройств было продано в страны Азии, а 3,8% — в Европу. Россия в списке стран с наибольшим количеством поступивших в нее вредоносных гаджетов заняла пятое место.

Аналитики не привели точное количество зараженных гаджетов, а также их конкретные бренды, поэтому под угрозой — все пользователи в России, которые недовно покупали вышеперечисленные гаджеты.

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