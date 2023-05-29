Определился актерский состав комедии про группу «Иванушки»

Фильм «Тур с Иванушками» расскажет о поклонницах музыкальной группы, которые отправятся за ними в турне.

Главные роли в фильме исполнят Агата Муцениеце, Роман Маякин, Ольга Сухарева, Роман Курцын и Анна Пескова, сообщило издание «Бюллетень кинопрокатчика» в телеграм-канале.

По сюжету, три подруги отправятся в путешествие за своими кумирами — солистами группы «Иванушки», которые гастролируют по югу России.

Кроме профессиональных актеров, в фильме снимутся реальные участники группы «Иванушки International»: Кирилл Андреев, Андрей Григорьев-Апполонов и Кирилл Туриченко.

«Это кино о дружбе, любви и путешествиях, которые делают нас счастливыми. Будет много музыки, танцев, слез радости и песен "Иванушек"», — цитирует «БК» режиссера фильма Марка Горобеца.