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Определился актерский состав комедии про группу «Иванушки»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © группа Иванушки International во «ВКонтакте»

Фильм «Тур с Иванушками» расскажет о поклонницах музыкальной группы, которые отправятся за ними в турне.

Главные роли в фильме исполнят Агата Муцениеце, Роман Маякин, Ольга Сухарева, Роман Курцын и Анна Пескова, сообщило издание «Бюллетень кинопрокатчика» в телеграм-канале.

По сюжету, три подруги отправятся в путешествие за своими кумирами — солистами группы «Иванушки», которые гастролируют по югу России.

Кроме профессиональных актеров, в фильме снимутся реальные участники группы «Иванушки International»: Кирилл Андреев, Андрей Григорьев-Апполонов и Кирилл Туриченко.

«Это кино о дружбе, любви и путешествиях, которые делают нас счастливыми. Будет много музыки, танцев, слез радости и песен "Иванушек"», — цитирует «БК» режиссера фильма Марка Горобеца.

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Топ комментариев

urbasik

Сказал бы Российская армия гибнет.тогда понятно.А тут он обобщил этнос.А это уже геноцид.

paramedic

Я через Госуслуги за него голосовал.

corrector

И я тоже через приложение госуслуги , за Открывай проливыча !!

corrector

Для РФ всегда лучше тот лидер чужой страны, который ХОТЯ бы за интересы той своей станы выступает,...