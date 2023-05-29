Tesla Model Y стала самым продаваемым авто в мире

Электромобиль впервые в истории стал самым продаваемым автомобилем в мире. Это Tesla Model Y.

В первом квартале 2023 года электромобилей Model Y было продано более 267 тысяч штук, приводит The Verge данные аналитиков Jato Dynamics.

За этот же период было продано около 256 тысяч машин марки Toyota Corolla и чуть более 214 тысяч автомобилей Toyota RAV4.

Цена электромобиля начинается с 47,5 тысячи долларов, что значительно больше цены у других лидеров. Базовая версия Corolla стоит около 21,5 тысячи долларов, RAV4 — 22,5 тысячи долларов.

«Model Y станет самым продаваемым автомобилем или транспортным средством любого типа в мире. Вероятно, в следующем году (2022 году)», — говорил создатель Tesla Илон Маск в 2021 году. Но тогда это не удалось.