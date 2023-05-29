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Стали известны новые участники шоу «Выжить в Дубае»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба ТНТ

Имена пяти участников шоу «Выжить в Дубае» на ТНТ уже известны. Это звезды мира музыки, кино, ТВ, спорта и соцсетей.

В шоу «Выжить в Дубае» примут участие актриса Анна Хилькевич, певица Ольга Серябкина, блогер Дава (Давид Манукян), шоумен Тимур Батрутдинов и бывший футболист Павел Мамаев.

Кроме звездных участников в реалити примут участие и люди из народа. Всех героев шоу разделят на команды, которые будут проходить испытания. Победители будут жить в роскошных условиях, а проигравшие отправляется выживать в пустыню.

Ведущие реалити-шоу «Выжить в Дубае» — Павел Воля и Ляйсан Утяшева. Зрители увидят 12 выпусков, а победителю проекта достанется 10 миллионов рублей. Дата премьеры пока не сообщается.

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