Xiaomi представила велотренажер с электрогенератором

Xiaomi представила велосипедный тренажер Mijia Spinning Bike, способный генерировать электричество во время тренировок.

Mijia Spinning Bike позволяет заряжать мобильные устройства с помощью встроенного разъема USB-C при мощности от 15 до 50 Вт. Благодаря этой функции, пользователи могут эффективно использовать энергию, генерируемую в процессе тренировок, для питания смартфона, ноутбука и других устройств.

Велотренажер обладает компактными размерами и занимает площадь всего около 0,45 квадратных метра, благодаря чему может быть установлен в тесных комнатах или на балконе. Вес тренажера составляет около 39,5 кг, а передний ролик облегчает его перемещение по квартире.

Тренажер имеет до 32 различных режимов тренировок на выбор, поддерживает приложение Mijia и оснащен регулируемым по высоте сиденьем. Он рассчитан на пользователей с весом до 120 кг.

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Велотренажер Mijia Spinning Bike поступил в продажу в Китае. Стоимость новинки составляет 250 долларов (около 20 тысяч рублей).