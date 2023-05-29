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Xiaomi представила велотренажер с электрогенератором

Источник:
Sibnet.ru
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Велотренажер Xiaomi Mijia Spinning Bike
Фото: © Xiaomi

Xiaomi представила велосипедный тренажер Mijia Spinning Bike, способный генерировать электричество во время тренировок.

Mijia Spinning Bike позволяет заряжать мобильные устройства с помощью встроенного разъема USB-C при мощности от 15 до 50 Вт. Благодаря этой функции, пользователи могут эффективно использовать энергию, генерируемую в процессе тренировок, для питания смартфона, ноутбука и других устройств.

Велотренажер обладает компактными размерами и занимает площадь всего около 0,45 квадратных метра, благодаря чему может быть установлен в тесных комнатах или на балконе. Вес тренажера составляет около 39,5 кг, а передний ролик облегчает его перемещение по квартире. 

Тренажер имеет до 32 различных режимов тренировок на выбор, поддерживает приложение Mijia и оснащен регулируемым по высоте сиденьем. Он рассчитан на пользователей с весом до 120 кг.

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Велотренажер Mijia Spinning Bike поступил в продажу в Китае. Стоимость новинки составляет 250 долларов (около 20 тысяч рублей).

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