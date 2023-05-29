Xiaomi неожиданно представила новый смартфон

Xiaomi неожиданно представила свой новый смартфон — Redmi Note 12T Pro, он станет преемником прошлогодней модели Redmi Note 11T Pro.

Одной из изюминок устройства будет IPS-дисплей с частотой обновления 144 Гц и соотношением сторон 20.5:9. На фотографиях, опубликованных в сети, видно, что экран новинки будет плоским, аналогично предыдущей модели.

Xiaomi подтвердила Gizchina, что в основе смартфона будет использован MediaTek Dimensity 8200 Ultra. Этот процессор обеспечивает высокую производительность и эффективность работы.

Предполагается, что Redmi Note 12T Pro будет оснащен 12 Гб оперативной памяти и получит Android 13 «из коробки». Согласно сертификации 3C, устройство оснастят быстрой зарядкой мощностью 67 Вт.

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Подробностей о других характеристиках смартфона, информации о дате выпуска и цене Redmi Note 12T Pro пока не было представлено.