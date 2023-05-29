НАВЕРХ
Хайтек
IT-бизнес Техника Интернет Соцсети Софт Компьютеры Смартфоны Гаджеты

Новый дизайн и Type‑C: появились первые изображения iPhone 15

Источник:
Mac Rumors
182 0

Портал MacRumors получил эксклюзивные макеты iPhone 15, используемые компанией Apple для тестирования чехлов и стекол, и поделился с общественностью подробностями дизайна новых моделей.

Кадры, представленные журналистами, позволяют нам увидеть, как будут выглядеть все четыре варианта следующего поколения iPhone: 15, 15 Plus, 15 Pro и 15 Pro Max. Одной из значимых новых особенностей стало замещение привычного порта Lightning более распространенным USB Type-C.

Это изменение связано с требованиями, предъявляемыми Европейской комиссией. Журналисты полагают, что модель iPhone 15 Pro может обладать более высокой скоростью передачи данных и, возможно, поддержкой интерфейса Thunderbolt.

Новый смартфон получил более округлые углы, что делает его более удобным для держания в руках. Это изменение в дизайне придает устройству новый эстетический вид и улучшает эргономику.

Ожидается, что iPhone 15 поступит в продажу в сентябре 2023 года, что соответствует традиционному графику выпуска новых моделей Apple. Пользователи и фанаты компании с нетерпением ожидают новых функций и возможностей, которые принесет с собой новинка.

SIBNET.RU В TELEGRAM
Еще по теме
Рейтинг удовлетворенности пользователей Xiaomi 13 Ultra превысил 99%
Портал Gizchina назвал топ‑5 бюджетных смартфонов
iPhone в России подешевели
Могут ли банковские карты размагнититься от телефона
смотреть все
Хайтек #Смартфоны
Как сделать
Фишки Telegram: как сделать общение интереснее
18.05.23, 00:11
2468
2
Секретная настройка роутера ускорит Wi-Fi
Загруженность используемого канала связи может серьезно тормозить беспроводной интернет. Исправить проблему можно с помощью секретной настройки роутера
03.05.23, 09:24
5292
7
Цифровой мусор меняет климат: как очистить устройства
Дубли файлов, копии фото и спам в почте не только переполняют память устройств, но и влияют на озоновый слой Земли
29.03.23, 23:12
5600
0
Wink: как установить родительский контроль
Чтобы ограничить доступ ребенка к взрослому контенту в сервисе Wink, потребуется настроить родительский контроль
04.03.23, 20:16
9440
0
Как в Telegram сделать аватарку из смайлика
Для аватара можно выбрать фон, его необязательно делать однородным и есть возможность создание градиента из четырех цветов, и, самое главное, прикрепить в центр стикер или эмодзи из своей галереи
17.02.23, 17:09
9516
0
Как выбрать
Стандарты и оплетка: как выбрать HDMI‑кабель
17.03.23, 18:34
9812
3
Новые стандарты: какой роутер выбрать в 2023 году
Какой роутер выбрать для дома в 2023 году? И в каких случаях выгоднее будет пользоваться маршрутизатором, который «по умолчанию» предлагают провайдеры?
14.02.23, 00:28
11366
3
Как выбрать антивирус для компьютера
Каждый антивирус имеет свои слабые и сильные стороны, но все они должны отвечать ряду простых критериев
13.02.23, 10:09
8231
1
Почему не стоит покупать Z‑Wave устройства в зарубежных магазинах
Покупать Z-Wave устройства в иностранных интернет-магазинах бесполезно, они не будут дружить с местными
31.01.23, 09:20
8831
0
Какую мышку выбрать геймеру
На какие характеристики стоит обратить при выборе настоящей геймерской мышки
11.01.23, 19:24
8954
3
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Люся Чеботина пожертвовала вокалом ради страстного танца
Россия выдвинула Украине условия мира
Медведев опубликовал мем про мечты Украины
Цены на электроэнергию в Финляндии упали ниже нуля
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Автомобили-солдаты. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Виды облаков и их значение. ФОТО
Нейросеть представила марки авто в виде людей. ФОТО
Топ комментариев

urbasik

Сказал бы Российская армия гибнет.тогда понятно.А тут он обобщил этнос.А это уже геноцид.

paramedic

Я через Госуслуги за него голосовал.

М. Алейников

В России для начала нужно уровень жизни поднять что бы население не вымирало. Путин пытается отвлечь...

pepelmetal

А чего злиться то, что хотят то и делают у себя в стране