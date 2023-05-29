Новый дизайн и Type‑C: появились первые изображения iPhone 15

Портал MacRumors получил эксклюзивные макеты iPhone 15, используемые компанией Apple для тестирования чехлов и стекол, и поделился с общественностью подробностями дизайна новых моделей.

Кадры, представленные журналистами, позволяют нам увидеть, как будут выглядеть все четыре варианта следующего поколения iPhone: 15, 15 Plus, 15 Pro и 15 Pro Max. Одной из значимых новых особенностей стало замещение привычного порта Lightning более распространенным USB Type-C.

Это изменение связано с требованиями, предъявляемыми Европейской комиссией. Журналисты полагают, что модель iPhone 15 Pro может обладать более высокой скоростью передачи данных и, возможно, поддержкой интерфейса Thunderbolt.

Новый смартфон получил более округлые углы, что делает его более удобным для держания в руках. Это изменение в дизайне придает устройству новый эстетический вид и улучшает эргономику.

Ожидается, что iPhone 15 поступит в продажу в сентябре 2023 года, что соответствует традиционному графику выпуска новых моделей Apple. Пользователи и фанаты компании с нетерпением ожидают новых функций и возможностей, которые принесет с собой новинка.