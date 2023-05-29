В России планируется осуществить подключение телефонов к спутниковой связи. Это приведет к тому, что пользователи мобильных устройств смогут совершать звонки и выходить в интернет даже в тех местах, где отсутствует сотовая связь, например, на Крайнем Севере.

«Российские пользователи мобильных телефонов смогут звонить и выходить в интернет там, где нет никакой сотовой связи. Сотово-спутниковая связь должна решить проблемы с коммуникациями в регионах Крайнего Севера, на автотрассах и в удаленных населенных пунктах», — цитируют «Известия» текст проекта стратегии развития телеком-отрасли РФ до 2035 года.

В рамках проекта предполагается создание сотово-спутниковой сети связи к 2035 году. К этому времени будет разработана гибридная система связи, охватывающая всю территорию России доступом в Интернет и предоставляющая резервное телевещание.

Россияне получат интернет от 1 Гбит/с к 2035 году

Развитие сотово-спутниковой связи будет способствовать улучшению коммуникационной инфраструктуры России и повышению доступности телекоммуникационных услуг для всех граждан страны.