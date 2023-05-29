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Сотово‑спутниковая сеть появится в России

Источник:
Sibnet.ru
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Разговор по телефону
Фото: © Alexandre Boucher / Unsplash License

В России планируется осуществить подключение телефонов к спутниковой связи. Это приведет к тому, что пользователи мобильных устройств смогут совершать звонки и выходить в интернет даже в тех местах, где отсутствует сотовая связь, например, на Крайнем Севере.

«Российские пользователи мобильных телефонов смогут звонить и выходить в интернет там, где нет никакой сотовой связи. Сотово-спутниковая связь должна решить проблемы с коммуникациями в регионах Крайнего Севера, на автотрассах и в удаленных населенных пунктах», — цитируют «Известия» текст проекта стратегии развития телеком-отрасли РФ до 2035 года.

В рамках проекта предполагается создание сотово-спутниковой сети связи к 2035 году. К этому времени будет разработана гибридная система связи, охватывающая всю территорию России доступом в Интернет и предоставляющая резервное телевещание.

Россияне получат интернет от 1 Гбит/с к 2035 году

Развитие сотово-спутниковой связи будет способствовать улучшению коммуникационной инфраструктуры России и повышению доступности телекоммуникационных услуг для всех граждан страны.

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Топ комментариев

urbasik

Сказал бы Российская армия гибнет.тогда понятно.А тут он обобщил этнос.А это уже геноцид.

paramedic

Я через Госуслуги за него голосовал.

corrector

И я тоже через приложение госуслуги , за Открывай проливыча !!

corrector

Для РФ всегда лучше тот лидер чужой страны, который ХОТЯ бы за интересы той своей станы выступает,...