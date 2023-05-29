Овечкин и Дзюба обменялись «любезностями»

Капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о способностях нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы. Тот ответил.

Овечкин высказал мнение в разговоре с нападающим «Динамо» Федором Смоловым. Футболист предложил хоккеисту выбрать, с каким футбольным клубом он хотел бы сыграть, и тот остановился на «Локомотиве».

«У них Артем (Дзюба), а ты у нас потолкаешься», — сказал Смолов. Овечкин возразил, что с Дзюбой нечего толкаться, и назвал его слабеньким.

«Овечкина я прощаю. С таким милым пузиком может себе позволить. Но сегодня он увидел, кто сильный, а кто не очень. Сашенька, можем с удовольствием потолкаться», — цитирует «Матч ТВ» Дзюбу.

«Динамо» и «Локомотив» встретились в 29 туре Российской премьер-лиги. Победили «железнодорожники» со счетом 4:2.